13.11.2019

Die Seniorensausser radeln allen davon

Landkreis Augsburg zeichnet die Gewinner der Kampagne „Stadtradeln“ aus. 92 Teams machen mit

Radeln für das Klimabündnis: Auch heuer beteiligte sich der Landkreis Augsburg an der Kampagne „Stadtradeln“. In der Zeit vom Montag, 20. Mai, bis Sonntag, 9. Juni, haben 4137 Radler in 92 Teams 337902 Kilometer zurückgelegt und damit 47982 Kilogramm CO2 im Vergleich zu Autofahrten vermieden. Im Landratsamt Augsburg zeichnete jetzt die Mobilitätsmanagerin und ehemalige Radverkehrsbeauftragte Mareike Hartung die besten Teams sowie Teilnehmer aus. Dabei gibt es vier Auszeichnungskategorien.

Bei den radelaktivsten Teams hat das Team Seniorensausser aus Zusmarshausen Platz eins geschafft. Die 27 Teammitglieder haben in der betroffenen Zeit 18322 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Platz zwei belegte das Team TSG Stadtbergen (52 Radler schafften 9688 Kilometer), und Platz drei erreichte das Team V.BPA Königsbrunn (27 Radler fuhren 7307 Kilometer).

Bei den Teams mit den radelaktivsten Teilnehmern erreichte das Team Radsportgruppe Platz eins. Es legte per Rad 743 Kilometer zurück. Auf Platz zwei kam das Team Edelweiß, bei dem zwei Radler 690 Kilometer schafften. Das Team Duo2605, zu dem zwei Radler gehörten, kam mit 689 Kilometern auf Platz drei. In der Kategorie „größtes Team“ war die TSG Stadtbergen auf Platz eins. Ihm folgte auf Platz zwei der TSV 1909 Gersthofen mit 31 Radlern. Auf Platz drei können die Teams der Pfarreiengemeinschaft Stadtbergen und der Seniorensausser – beide mit jeweils 27 Radlern beteiligt – stolz sein.

Auch die drei aktivsten Einzelradler wurden ausgezeichnet. Die Preise gingen allesamt an Radler aus dem Zusmarshauser Team Seniorensausser. Die drei Gewinner legten stolze 1616, 1472 und 1333 Kilometer zurück. Alle Gewinner erhielten eine Urkunde sowie Gutscheinpakete von regionalen Sponsoren. Landrat Martin Sailer wertet das Stadtradeln als vollen Erfolg: „Wir konnten dieses Jahr erstmals sieben Kommunen bei der Aktion anmelden. Dies zeigt, dass Radeln an Bedeutung gewinnt.“(AL)

