Die Sparkasse in Aystetten schließt ihren Schalter

Plus Bald wird es in Aystetten keine persönliche Bankberatung mehr geben: Die Sparkasse schließt ihren Schalter.

Bald wird es in Aystetten keine persönliche Bankberatung mehr geben. Das gab Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. „Die Vorstandschaft der Kreissparkasse hat mir mündlich mitgeteilt, dass die Geschäftsstelle der Kreissparkasse Augsburg am 1. Juli 2020 schließt“, erklärte er. Weitere Pläne seien ihm nicht bekannt. Die Schließung erfolge aus wirtschaftlichen Gründen.

Aystetten: Schließung des Schalters ist ein Trend

Die Schließung ist Teil eines Trends. Onlineberatung und Callcenter sind wirtschaftlicher. Vorstandsvorsitzender Richard Fank betont auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Kontoauszugsdrucker und der Bankautomat weiterhin zur Verfügung stünden. Es werde auf Selbstbedienung umgestellt. „Wir bieten die Beratung künftig noch über Internet und Telefon an.“

Wer persönliche Beratung wünsche, könne die Filiale im Schmutterpark in Schwabmünchen besuchen. Weil immer mehr Bankkunden elektronische Beratung nutzten, sei es nicht mehr wirtschaftlich, in jedem Ort ein Büro zu unterhalten, so Fank.

