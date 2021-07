Diedorf

vor 7 Min.

Abitur: 13 neue Gesichter an der "Wall of Fame" in Diedorf

Diese Abiturientinnen und Abiturienten haben es mit einem Schnitt von 1,5 oder besser auch an die Wall of Fame des Gymnasiums geschafft. v.l. unten: Rebecca Gottfried, Inga Bhatt, Lucie Schwendrat, Hannah Braun, Isabel Burkhart, Annika Borndörfer, Carina Beck, Amelie Braun und Sandra Holl. Oben: Schulleiter Günter Manhardt, Maximilian Schindler, Elisha McPherson und Kilian Scherer.

Plus Neun Absolventinnen und vier Absolventen erreichen in Diedorf einen Schnitt von 1,5 oder besser. Was Schulleiter Günter Manhardt der Abschlussklasse mit auf den Weg gibt.

Von Tobias Karrer

Zum vierten Mal durfte das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf (SGD) am Freitag Abiturzeugnisse verleihen. 83 Schülerinnen und Schüler und eine externe Bewerberin haben es geschafft und ihr Abi in der Tasche. Schulleiter Günter Manhardt sprach von einem „erstklassigen Jahrgang“. Alle haben bestanden und mit 2,22 sogar den besten Notenschnitt „in der Geschichte“ des jungen Gymnasiums erreicht. Bei 27 Prozent der Zeugnisse steht eine eins vor dem Komma, 15 Prozent haben eine 1,5 oder besser und kommen daher an die „Wall of Fame“ des SGD. Zwei Abiturienten erreichten einen Schnitt, der theoretisch besser als 1,0 wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen