Bei den Diedorfer Kulturtagen fliegen nicht nur die Drachen

Plus Diedorf feiert seine Kulturschaffenden – und diese mit den Menschen. Warum die derzeitigen erschwerenden Umstände der Stimmung keinen Abbruch tun.

"Kultur macht stark, Kultur macht Spaß, Kultur und Kunst lehren uns Freude", begrüßte Bürgermeister Peter Högg die Besucher des Eröffnungskonzerts zu den 15. Diedorfer Kulturtagen. Wenn auch alles ein bisschen anders sein musste, als gewohnt, so tat dies der Freude der Protagonisten wie auch der Konzertgäste keinen Abbruch. Auch wenn es vielleicht etwas verrückt war, so habe man doch vor drei Monaten entschieden die Kulturtage durchzuführen, erklärte der Bürgermeister. Den Auftakt bildete ein Drachenfest.