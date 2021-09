Das ist bei den Kulturtagen in Diedorf geboten

Im Oktober dürfen sich Kulturbegeisterte auf die Kulturtage in Diedorf freuen. Mehr als 20 Veranstaltungen rund um Musik, Spaß und Verständigung finden statt.

"Alles ist ein bisschen anders!": So kündigt Peter Högg, Bürgermeister von Diedorf, die 15. Kulturtage an. In diesmal verkürzter Form findet das Kulturevent von Samstag, 2. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober, statt.

Eröffnet werden die Kulturtage am Samstag, 2. Oktober, um 14 Uhr im Umweltzentrum mit dem Drachenfest. Familien lassen zu westafrikanischen Klängen der Trommelgruppe Baninga und einer Feuershow Drachen steigen. Zur Stärkung gibt es Kuchen und Getränke. Um 17 Uhr folgt in St. Adelgundis Anhausen das Musikevent "Zeit für mich", bei dem Cello auf Orgel trifft. Musikalisch geht es um 19 Uhr in der Schmuttertalhalle weiter, wo der Pop- und Gospelchor Voices of Joy auftritt.

Von Basteln bis hin zu Konzerten ist für jeden etwas dabei

Am Sonntag, 3. Oktober, beginnt das Event um 10 Uhr mit einem französischen Frühstück inklusive Croissants, Baguettes und einem Glas Sekt im Bürgerhaus Diedorf. Von 13 bis 16.30 Uhr kann man in der Kunstschule KKE selber kreativ werden. Philosophieren, Diskutieren und Ausprobieren ist erwünscht. Wer sich für noch mehr Kunst interessiert, geht um 14 Uhr zu einer Vernissage der regionalen Künstler Brigitte Helber und Rolf Pazdera im Diedorfer Rathaus. Ebenfalls ab 14 Uhr trifft man sich zu Kaffee und Kuchen im Theater Eukitea. Es folgt eine Theatervorstellung zur Gewaltprävention für Kinder um 16 Uhr. Wer mehr musikalisch interessiert ist, geht um 16 Uhr in die Immanuelkirche. Die Lehrer der Musikschmiede führen dort ein buntes Konzert mit ernster sowie fröhlicher Musik auf. Den Abschluss am Sonntag macht Peter Stannecker in der Herz-Mariä-Kirche mit einem 80-minütigen Vuimera-Konzert.

Mit verschiedenen Instrumenten treten die Lehrer der Musikschmiede auch dieses Jahr wieder auf. Foto: Kathrin Meyer

Am Montag, 4. Oktober, tritt der Pianist Michael Brüchert um 19.00 in der Immanuelkirche auf.

Am Dienstag, 5. Oktober, heißt es "Klarinette trifft Klavier". Um 19 Uhr treten Sonja Kugelmann und Eva Schalk mit Liedern aus unterschiedlichen Genres im Bürgerhaus Diedorf auf.

Lesen Sie dazu auch

Am Mittwoch, 6. Oktober, gibt es im Pfarrheim Diedorf eine Veranstaltung für Senioren. Von 10 bis 11.30 Uhr wird in einem leichten Bewegungsprogramm die geistige und körperliche Fitness gefördert. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung nötig. Abends um 19 Uhr kann man zwischen zwei Veranstaltungen wählen. In der Schmutterhalle wird ein Vortrag zum Thema Antisemitismus gehalten. Im Bürgerhaus Willishausen tritt das Improtheater GEH5 ohne Skript und Drehbuch frei und spontan auf.

Auch für die Kinder wird gesorgt

Am Donnerstag, 7. Oktober, bietet die Kunstschule KKE von 15 bis 17 Uhr eine Mittagsbetreuung mit Kulturangebot und Kuchen an. Mehr Informationen gibt es unter mittagsbetreuung@kunstschule-diedorf.de. Um 19 Uhr veranstaltet der Jugendtreff Diedorf im Bürgerhaus Diedorf ein Event zur Jugendkultur. Ebenfalls um 19 Uhr wird in der Schmutterhalle ein Konzert der Musikgruppe Stainless Brass veranstaltet.

Auch am Freitag, 8. Oktober, geht es musikalisch weiter. Das Akustikduo Brückmann & Stasch tritt um 19 Uhr in der Schmuttertalhalle auf.

Wer will, kann sich ab sofort anmelden

"Kultur & Natur" heißt es am Samstag, 9. Oktober, um 10 Uhr. Beginnend am Forsthaus Diedorf wird eine Wanderung mit Siegfried Knittel veranstaltet. Es gibt eine Teilnehmerbegrenzung, weshalb eine Anmeldung nötig ist. Die Wanderung ist nicht barrierefrei und dauert etwa drei Stunden. Eine Sonnenbeobachtung von der Sternwarte aus gibt es jeweils um 14 und um 16 Uhr. Anmeldungen werden ab Montag, 27. September, unter info@sternwarte-diedorf.de angenommen. Im Sinnesgarten findet um 15 Uhr von Diedorfer Zentrum für Begegnungen ein Picknick-Konzert statt. Den Abschluss am Samstag bildet um 19 Uhr ein Konzert der Gruppe Celtic Ceilidh in der Schmuttertalhalle um 19 Uhr.

Die letzte Veranstaltung der Kulturtage findet am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr statt. In der Schmuttertalhalle führt der Musikverein Diedorf eine musikalische Matinee auf.

Anmeldungen und Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen gibt es ab sofort im Rathaus und soweit noch vorhanden an den Abendkassen. Aufgrund der Abstandsregeln gibt es für alle Veranstaltungen ein begrenztes Ticketkontingent.