25.01.2020

Einblicke in die Arbeit der Rettungskräfte

Viel Interessantes aus dem Alltag von Rettungskräften und Feuerwehrleuten erfuhren die Wühlmäuse des Gartenbauvereins Gablingen beim Besuch in der Integrierten Leitstelle in Augsburg.

Die Wühlmäuse der Gablinger Gartler besichtigen die Integrierte Leitstelle in Augsburg

ILS – was ist denn das? Ganz einfach: die Integrierte Leitstelle in Augsburg.

Jeder kennt die Feuerwehr an der Berliner Allee mit den vielen Toren und dem markanten Turm. Dort versammelten sich etwa 20 Kinder der Wühlmäusegruppe des Gablinger Gartenbauvereins mit mehreren Erwachsenen.

Wolfgang Dehmel führte die Gruppe mit anschaulichen Erklärungen durch den gesamten Komplex. Die Leitstelle umfasst außer der Feuerwehr auch die Bereiche Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Zunächst besichtigten die Kinder die verschiedenen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr von außen und innen. Dehmel berichtete über die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr und schilderte den Arbeitstag eines Feuerwehrmanns. Volle 24 Stunden Dienst wechseln sich mit Freizeit ab. Dazu kommen regelmäßige Fortbildungen, praktische Übungen und Fitnesstraining. Dafür gibt es einen Sportraum und sogar ein Hallenbad, in dem Tauchausbildungen stattfinden. Die Kinder besichtigten den Krankenwagen, Drehleiterwagen zur Höhenrettung, Taucherausrüstungen, ein Rettungsboot, ein fahrbares Krankenhaus und einen Bus für Leichtverletzte oder Evakuierungen. Sogar Transportkisten für Tiere gibt’s.

Zum Schluss durften die Kinder ins „Allerheiligste“ der Leitstelle schauen.

Hier werden die Notrufe entgegengenommen und an den zwölf Einsatzleitplätzen computergesteuert organisiert. Am Ende zeigte Wolfgang Dehmel, wie die Feuerwehrleute an den Stangen nach unten rutschen. Weil es sehr gefährlich ist, brauche man dazu sogar eine Ausbildung. (AL)

