vor 54 Min.

Eine gute Zahl

Weniger Menschen in Quarantäne

Augsburg Kaum verändert hat sich über das Wochenende die Zahl für neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, die das Landratsamt mitteilt. Aktuell gibt es dort 358 bestätigte Fälle, ebenso viele wie am Samstag und nur einer mehr als am Freitag. 277 Personen gelten als wieder genesen. Acht Menschen aus dem Landkreis sind insgesamt an dem Virus gestorben.

Stark nach unten bewegt sich Zahl jener Menschen, die in Quarantäne leben mussten. Sie lag am gestrigen Sonntag nur noch bei 74, am Samstag waren es noch 87 und am Freitag noch 122. Damit konnten seit Beginn der Pandemie insgesamt im Landkreis Augsburg 2107 Personen wieder aus der Quarantäne entlassen werden. (jah)

