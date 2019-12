31.12.2019

Firma Finkel setzt sich für die DKMS ein

Innerhalb eines Jahres ließen sich aus dem Landkreis und der Stadt Augsburg 5000 weitere hilfsbereite Mitbürger mit einem Wangenabstrich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufnehmen. Im Landkreis Dillingen kamen 2000 weitere potenzielle Lebensspender in den weltweiten Suchläufen dazu. Ein Drittel davon stammt landkreisübergreifend aus den Typisierungsaufrufen an den weiterführenden und beruflichen Schulen.

Die große Herausforderung ist die Finanzierung dieser Typisierungen. Hier ist die DKMS auf Spenden angewiesen.

Christian und Nicole Finkel sind die Inhaber der Recyclingfirma Finkel aus Gersthofen-Hirblingen und engagieren sich in einigen Vereinen in ihrem Heimatlandkreis Dillingen. Bei der Ortstypisierungsaktion in Laugna sind sie auf die DKMS aufmerksam geworden. Sie unterstützen das beeindruckende lebensspendende Engagement mit einem Betrag von 3500 Euro.

Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS, betont: „Ihr übernehmt damit die Finanzierung von 100 Typisierungen der hilfsbereiten Menschen aus eurem Umfeld. Herzlichen Dank dafür.“ (AL)

Themen folgen