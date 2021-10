Mittler zwischen Mensch und Natur: Zwei neue Rangerinnen in den Westlichen Wäldern

Plus Der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder hat zwei neue Rangerinnen. Sie wollen mit ihrer Arbeit den Artenreichtum, die Lebensräume und das Naturerlebnis fördern.

Jetzt sind sie zu dritt. Neben Maximilian Fader haben nun auch Carolin Rolle und Johanna Völkel ihre Tätigkeit als Naturpark-Rangerinnen aufgenommen. Sie treten für den Schutz der Natur ein und sind Ansprechpartner rund um das Thema Naturpark Augsburg-Westliche Wälder.