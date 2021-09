Fischach

vor 17 Min.

Nach Starkregen: Fischach will sich gegen Unwetter wappnen

Starkregen sorgte über Nacht in den Stauden für Überschwemmungen. Im Bild die Schmutter in Fischach.

Plus Der Starkregen und die Überschwemmungen im Juli und August haben die Menschen in Fischach alarmiert. Die gemeinde will sich gegen solche Unwetter besser wappnen.

Von Von Siegfried P. Rupprecht

Die Starkregenereignisse im Juli und August haben auch in Fischach zu Sturzfluten und Überschwemmungen geführt. "Die immensen Niederschlagsmengen können wir zwar auch in Zukunft nicht eindämmen, aber versuchen, die Folgeschäden zu vermindern", verdeutlichte Bürgermeister Peter Ziegelmeier in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

