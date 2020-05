Florian Mair über seinen Start: "Ich musste sofort in die Vollen gehen"

Plus Der neue Bürgermeister Florian Mair hat gleich mit dem Amtsantritt in Altenmünster viel zu tun. Welche Pläne er für die Gemeinde hat.

Eine sanfte Eingewöhnungsphase hat es für Florian Mair nicht gegeben. Vom ersten Tag an war der Kalender des neuen Bürgermeisters der Gemeinde Altenmünster voll belegt mit Terminen: beim Notar wegen Grundstücksgeschäften, beim Rechtsanwalt wegen der Bauarbeiten in Hegnenbach und mit Gutachtern wegen des Projekts „Vitale Ortsmitte“. Darüber hinaus galt es, die konstituierende Gemeinderatssitzung vorzubereiten und sich in die laufenden Vorgänge in der Verwaltung einzuarbeiten.

Ein herzliches Willkommen, aber keine Eingewöhnungszeit für Florian Mair

„Ich musste sofort in die Vollen gehen“, sagt der 36-Jährige, wirkt darüber aber keineswegs unzufrieden – im Gegenteil: „Hier im Rathaus haben mich alle äußerst herzlich willkommen geheißen. Dass ich alle Mitarbeiter schon persönlich kannte, hat mir den Einstieg sehr erleichtert.“ Er freut sich, ein „super funktionierendes Team mit enormer Fachkenntnis“ vorgefunden zu haben.

Der Abschied als Vorstand der BKK Stadt Augsburg sei sehr bewegend gewesen, erzählt Mair, „aber ich bin nicht der Mensch, der Altem nachtrauert“. Das Amt des Bürgermeisters reize ihn nicht zuletzt deshalb, weil er in der Gemeinde wohne und viele Bürger persönlich kenne: „Außerdem sieht man ganz konkret, was an Ideen von Bürgermeister und Gemeinderat in die kommunalpolitischen Entscheidungen eingeflossen und was daraus geworden ist.“

Zwei wichtige Themen stehen ganz oben auf Mairs Agenda: die Situation in Hegnenbach und die Pläne für ein Gesundheitszentrum in Altenmünster. „Ich habe einen Riesenrespekt vor den Menschen, die in Hegnenbach seit vier Jahren praktisch auf einer Baustelle wohnen“, sagt er und versichert, alles daranzusetzen, dass in diesem Jahr endlich mit dem Straßenbau begonnen werden kann. Das Thema „Vitale Ortsmitte“ wiederum verknüpfe seinen bisherigen Job bei der Krankenkasse mit seinem jetzigen als Bürgermeister: „Hier können wir etwas voranbringen, von dem wir alle lange profitieren werden“, ist er sich sicher.

Florian Mair will weiter musizieren und die Musikschule leiten

Über alledem sollen seine Frau Annette und die drei Kinder aber nicht zu kurz kommen. „In den ersten beiden Wochen war ich schon manchmal bis 21 Uhr im Rathaus“, räumt Mair ein, „aber dafür habe ich es an anderen Tagen geschafft, schon um 17 Uhr rauszukommen und noch Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“ Auch die Musik will er keinesfalls aufgeben. Florian Mair wird plangemäß im kommenden Jahr das Amt des ersten Vorsitzenden im Musikverein Altenmünster abgeben und freut sich darauf, dann einfach nur noch Klarinettist zu sein – zum ersten Mal seit Jahrzehnten Mitarbeit im Vorstand: „Dieses Hobby ist mir lieb und wichtig.“

Die Musikschule Holzwinkel-Altenmünster, deren Aufbau er von Anfang an begleitet hat, wird er weiterhin leiten. Was aber will Florian Mair im Amt des Bürgermeisters anders machen als sein Vorgänger Bernhard Walter? Das werde sich mit der Zeit ergeben, meint er. Eines weiß er schon: „Bei mir im Büro wird’s weniger Papier geben.“

