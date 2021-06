Gablinger Ortszentrum soll in Klausurtagung Schwerpunkt sein

Plus Wann geht es endlich mit dem Gablinger Ortszentrum weiter? Diese Frage ist ein Dauerbrenner im Gablinger Gemeinderat. Doch es wird wohl noch eine Weile dauern.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es mal wieder "angenehm schnell" , erklärt Bürgermeisterin Karina Ruf im Nachgang. Neben einigen individuellen Bauanträgen wurde das seit Jahren köchelnde Thema "Gablinger Ortszentrum" erneut angesprochen. Bürgermeisterin Karina Ruf sah sich dabei Vorwürfen ausgesetzt. Warum auch die Grotte an der Batzenhofer Straße eine Rolle spielte.