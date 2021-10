Gablingen

vor 4 Min.

Wie die Lehmgrube in Lützelburg seltene Tierarten rettet

Die bayerischen Gebietsbetreuerinnen und -betreuer unternahmen im Rahmen ihres jährlichen Fachaustauschs eine Exkursion in die Lützelburger Lehmgrube bei Gablingen.

Plus Die bayerischen Gebietsbetreuer besuchten die Lützelburger Lehmgrube. Dort informierten sie sich über bedrohte Arten. Doch das war nicht alles.

Von Siegfried P. Rupprecht

Sie kümmern sich um die schönsten Naturlandschaften Bayerns, sind von den Hochlagen der Alpen bis hin zu den Hügeln der Rhön tätig, von den Ufern des Bodensees bis zu den Mooren und Wäldern des Bayerischen Waldes. Die Rede ist von den Gebietsbetreuerinnen und -betreuern im Freistaat. 73 Personen umfasst die Truppe mittlerweile. Nun kam sie in Augsburg zu ihrem Jahrestreffen zusammen. Dabei stand auch eine Exkursion in die Lützelburger Lehmgrube bei Gablingen auf dem Programm. Was dabei herauskam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen