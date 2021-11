Gersthofen

vor 19 Min.

Schmuse-Rock bringt in der Gersthofer Stadthalle die Smartphones zum Leuchten

Simon & Garfunkel Tribute in der Stadthalle Gersthofen mit Thomas Wacker als Paul Simon (links) und Thorsten Gary als Art Garfunkel.

Plus In der Stadthalle von Gersthofen werden Erinnerungen an Simon & Garfunkel wach. 200 Gäste durften das Tribute-Konzert für das legendäre Pop-Duo erleben.

Von Diana Zapf-Deniz

2G für die 200 Gäste im Saal und droben auf der Bühne die Erinnerung an zwei ganz Große ihrer Zunft. Laut der Musikzeitschrift Rolling Stone zählen sie zu den 100 größten Musiker*innen aller Zeiten. Ihr 1972 erschienenes Album "Greatest Hits" wurde 14 Millionen Mal verkauft und erreichte damit den Diamantstatus. Sie begannen mit Rock 'n' Roll unter dem Namen "Tom & Jerry" und gingen mit Folk-Rock in die Geschichte ein. Die Rede ist von Paul Frederic Simone und Arthur Ira "Art" Garfunkel, besser bekannt als "Simon & Garfunkel".

