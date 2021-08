Landwirte und Brauer gehen in der Öko-Modellregion Hand in Hand

Plus Unter der Federführung der Öko-Modellregion Stadt Land Augsburg arbeiten Bauern und Brauer gemeinsam an einer Steigerung zur Wertschöpfung ihrer Produkte.

Wie kann man lokales Bio-Bier aus Augsburg und Umgebung noch regionaler machen? Diese Frage treibt die Öko-Modellregion Stadt Land Augsburg schon längere Zeit um. Nun stellt sie zusammen mit Bio-Landwirten und -Brauereien ein Pilotprojekt auf die Beine. Ziel ist, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen.