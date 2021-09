Nach Jagdunfall bei Heretsried: Tierschützer fordern Ende der Hobbyjagd

Bei einer Treibjagd bei Heretsried wird ein 36-Jähriger angeschossen und schwer verletzt. Nun meldet sich die Tierschutzorganisation PETA zu Wort.

Nach dem folgenschweren Jagdunfall bei Heretsried fordern Tierschützer ein Ende der Hobbyjagd. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei einer Treibjagd bei Heretsried ein 36-Jähriger angeschossen und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagvormittag. Wie berichtet gab ein 53-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache einen Schuss ab. Der traf den jüngeren Jäger oberhalb des linken Knies.

Schussverletzung nach Jagdunfall bei Heretsried

Der angeschossene Mann musste aufgrund der Schwere der Verletzung mittels Hubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. Sein Zustand war nicht lebensbedrohlich, so ein Sprecher der Polizei. Noch immer liegt der Verletzte nach einer Operation im Krankenhaus. Die Tierschutzorganisation PETA weist nun darauf hin, dass jedes Jahr Hunderttausenden Tieren erhebliches Leid durch Fehlschüsse zugefügt würde. Außerdem, so die Tierschützer, komme es immer wieder zu ähnlichen Jagdunfällen wie in Heretsried.

Für Nadja Michler, Fachreferentin für Wildtiere bei PETA ist das nicht nachzuvollziehen. Sie sagt: "Jahr für Jahr ereignen sich zahlreiche Tragödien, weil schießwütige Spaßjäger verantwortungslos in der Gegend herumballern." Die Tierschutzorganisiation fordert ein Ende der Hobbyjagd in Deutschland. (kinp)

