Kamera liefert Beweis: Frau hat Bub bei Ikea in Gersthofen geohrfeigt

Ich glaube, den Impuls hätte sicher ein großer Teil der Leute in der Situation gehabt.



Was uns von Tieren unterscheidet ist, dass wir den Impuls kontrollieren können und ihm nicht nachgeben müssen.



Und da wir in einer gewaltfreien Gesellschaft leben wollen, in der es a) nicht bei jeder Provokation zu Gewalttaten kommt und b) in der vor allem wegen der Ungleichverteilung der physischen Kräfte in so einer Situation nicht einfach der Stärkere siegen soll, hat der Gesetzgeber im Auftrag der Bevölkerungsmehrheit Gesetze erlassen, die solches Verhalten verbieten und bestrafen.



Fangen Sie auch mit stärkeren Leuten gerne Prügeleien an, wenn diese frech werden? Dann bin ich froh, dass ich Ihnen (wenn es sich nicht vermeiden lässt) in Deutschland begegne und nicht in Syrien o.Ä., denn irgendwie habe ich den Verdacht, dass man Sie relativ schnell reizen kann...

