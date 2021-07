Immer mehr Verkehr: Wo soll das noch hinführen?

Plus Eine Autofahrt im Großraum Augsburg erfordert oft gute Nerven und viel Zeit. Dabei wird der Verkehr auf den Straßen sogar noch zunehmen.

Autofahrer, die zu Stoßzeiten im Großraum Augsburg unterwegs sein müssen, können einem leidtun: Stau auf der B2, Stau auf der B17 und auf der Autobahn oftmals auch. Und wenn der Verkehr auf der A8 fließt, dann erfordert er wegen seiner Dichte höchste Konzentration. Immer mehr Laster sind dort unterwegs, Unfälle passieren, und Raser machen das Leben schwer. Wo soll das noch hinführen? Das fragt man sich, wenn man die vielen Fahrzeuge sieht und eine Autofahrt oftmals nur im Stop-and-go-Modus möglich ist.