vor 34 Min.

Kommt nach Vergewaltigung mehr Security auf Volksfest?

Die Stadt Neusäß entscheidet heute darüber, ob sie mehr Sicherheitspersonal auf dem Neusässer Volksfest engagieren wird.

Von Maria Heinrich

Eine Woche ist es nun her, dass in Neusäß ein unbekannter Mann eine 16-jährige in der Nacht überfiel und sie vergewaltigte. Jetzt überlegt die Stadt Neusäß, die Anzahl der Sicherheitsleute für das Volksfest, das am Freitag beginnt, aufzustocken. Das bestätigte Bürgermeister Richard Greiner auf Anfrage unserer Zeitung.

Mehr Sicherheitspersonal in den Abendstunden und der Umgebung?

„Ja, wir wägen ab, ob wir mehr Security-Personal engagieren werden.“ Um die Planungen zu konkretisieren, trifft sich Richard Greiner heute Nachmittag mit den Veranstaltern und Fachleuten der Stadt und der Sicherheitsfirma. „Wir wollen dann überlegen, ob wir zusätzlich zum Festgelände auch das Umfeld von Sicherheitskräften überwachen lassen.“ Momentan könnte sich Greiner vorstellen, jeden Abend und vor allem in den Abendstunden mehr Security einzusetzen, die das Umfeld kontrollieren. Das Ergebnis wird aber erst heut Nachmittag feststehen. „Es ist uns ein Anliegen, ein fröhliches Fest ohne Zwischenfälle zu veranstalten. Dafür wollen wir das Volksfest hinsichtlich der Sicherheit bestmöglich organisieren.“

Während der Veranstaltung wird auch die Polizei verstärkt Präsenz zeigen

Die Stadt ist für das Volksfest als Sicherheitsbehörde zuständig, die Polizei wird laut Siegfried Hartmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, aber unterstützend vor Ort sein. „Die Beamten werden einfach nach dem Rechten sehen und im Rahmen des üblichen Streifendienstes unterwegs sein.“ Während der Veranstaltung wird die Polizei verstärkt Präsenz zeigen, eventuell werden auch zivile Streifen zu Fuß über das Festgelände gehen. „Das ist aber auch abhängig von Lage und Wetter.“ Wenn es viel regnet und wenig Besucher kommen, wird die Polizei ihren Dienst anpassen. Gleiches gilt, wenn von Anfang an ungewöhnlich viel los ist.

„Jedes noch so winzige Detail könnte das entscheidende Puzzleteil sein, um den Täter zu finden“

Siegfried Hartmann berichtete außerdem, dass nach bisherigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Augsburg noch keine neuen Erkenntnisse zu der Vergewaltigung vorliegen. „Momentan gibt es nichts Neues zum Täter, die vier Beamten der Ermittlungsgruppe arbeiten weiter an dem Fall.“ Aus dem Zeugenaufruf hätten sich außerdem nur spärliche Hinweise ergeben. Deshalb will Siegfried Hartmann noch einmal die Bevölkerung aufrufen, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. „Auch wenn man denkt, dass ist doch nur eine Kleinigkeit. Jedes noch so winzige Detail könnte das entscheidende Puzzleteil sein, um den Täter zu finden.“

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

