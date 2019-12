vor 21 Min.

Konferenz statt Schule

Im Februar gibt es ein zweitägiges Seminar für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Augsburger Land. Bei der Unterrichtsbefreiung hilft der Landrat.

Die Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Augsburg veranstaltet im Februar unter dem Motto „Mach mit – Deine Meinung zählt!“ eine zweitägige Jugendbeteiligungskonferenz für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Augsburger Land. Die Konferenz, die auf den 7. und 8. Februar angesetzt ist, richtet sich an Jugendliche ab der 8. Klasse (14 Jahre) sowie an die Mitglieder der regionalen Jugendbeteiligungsgremien.

„Mit dieser Initiative ruft unsere Jugendarbeit eine Möglichkeit für junge Mitbürger ins Leben, ihre Ideen, Wünsche oder Visionen für ihre Heimatgemeinden, den Landkreis, die Schule, den Nahverkehr, Freizeiteinrichtungen oder andere Themen mitzuteilen“, sagt Landrat Martin Sailer. Alle Kosten für die zweitägige Veranstaltung im Schullandheim Dinkelscherben übernimmt der Landkreis.

Bei der inhaltlichen und pädagogischen Begleitung wird die Kommunale Jugendarbeit vom Kreisjugendring Augsburg-Land unterstützt.

Konkrete Ideen werden anschließend in der Ideenwerkstatt gesammelt

Die Konferenzteilnehmer erwartet ein vielseitiges Programm. Nach dem gegenseitigen Kennenlernen geht es anhand einiger Beispiele darum, wie sich junge Menschen im Landkreis Augsburg in die Gestaltung ihrer Heimat einbringen können. Konkrete Ideen werden anschließend in der Ideenwerkstatt gesammelt, diskutiert und weiterentwickelt.

Im persönlichen Gespräch mit Landrat Sailer und anderen politischen Verantwortlichen aus Gemeindeverwaltungen und Kreisgremien bietet sich die Gelegenheit zum direkten Austausch mit regionalen Entscheidungsträgern. Darüber hinaus wird im Rahmen eines Vortrags das Thema Meinungsbildung im Internet besprochen.

Die Jugendbeteiligungskonferenz beginnt am Freitag, 7. Februar, um 9.30 Uhr und endet am Nachmittag des darauffolgenden Samstags. Anmeldungen sind bis spätestens zum 17. Januar möglich. Wer trotz Schule, Ausbildung oder Arbeit an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann zudem bei seiner Schulleitung oder dem Arbeitgeber einen Antrag auf Freistellung einreichen.

Ein entsprechendes Formular sowie ein Unterstützungsschreiben von Landrat Martin Sailer sind bei Monika Seiler-Deffner im Landratsamt Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3102-2679 oder per E-Mail an Monika.Seiler-Deffner@LRA-a.bayern.de erhältlich. Über die Befreiung entscheidet letztendlich allerdings die Schulleitung beziehungsweise der Arbeitgeber.

Alle Informationen zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.landkreis-augsburg.de/kommunale-jugendarbeit.

