Standesämter Kutzenhausen und Zusmarshausen werden eine Einheit

Plus Mit einer Zusammenlegung der Standesämter Kutzenhausen und Zusmarshausen könnte wirtschaftlicher gearbeitet werden. Wie Trauungen dann ablaufen sollen.

Je kleiner das Standesamt, umso höher sind die Kosten pro Arbeitsfall. Um aus dieser Spirale herauszukommen, visiert die Gemeinde Kutzenhausen die Zusammenlegung des Standesamtsbezirks mit dem von Zusmarshausen an. Einstimmig votierte der Gemeinderat Kutzenhausen dafür, dies im Rahmen einer sogenannten großen Übertragung anzustreben. Zusmarshausen hat der Fusion bereits zugestimmt.