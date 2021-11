Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder unter 700

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt am Dienstag. Aber es gibt neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Einen so deutlichen Rückgang bei der Inzidenz hat es im Augsburger Land seit Wochen nicht gegeben. Dennoch liegt der Wert weiter extrem hoch. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 695,2. Am Wochenende war sie zum ersten Mal über 700 gestiegen. Außerdem gibt es laut dem Institut zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Augsburg 269 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Bundesweit steigt die Inzidenz auf 400.

Die Lage auf den Intensivstationen im Landkreis Augsburg ist ernst

Im Landkreis Augsburg sind aktuell nur zwei Betten auf einer Intensivstation frei. Drei Viertel der Plätze dort sind von Corona-Infizierten belegt. Im Rest des Freistaates sieht es nicht viel besser aus. 971 Menschen liegen in Bayern mit Corona auf der Intensivstation. 1144 sind in den vergangenen sieben Tagen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Virus ins Krankenhaus gekommen. Bei Ungeimpften ist die Rate fünfmal so hoch wie bei Geimpften. Die meisten Hospitalisierungen gibt es bei über 60-Jährigen.

In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 468. Aichach-Friedberg: 591, Dillingen: 690, Donau-Ries: 634, Günzburg: 598, Landsberg: 588, Ostallgäu: 879, Unterallgäu: 887. (mjk)

