Corona im Kreis Augsburg: Viele Intensiv-Fälle, ein weiterer Todesfall

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bewegt sich seit Wochen nur wenig. Aber: Immer mehr landen mit dem Virus auf der Intensivstation.

Es ist nur ein kleiner Anstieg bei der Inzidenz. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag für den Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 77. Zum Wochenstart hatte sie minimal niedriger gelegen. Bundesweit liegt sie bei 66. Zudem ist eine weitere Person an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 240 seit Beginn der Pandemie.

Die Krankenhaus-Ampel leuchtet grün

Eine größere Rolle spielt ohnehin die Krankenhaus-Ampel. Sie bildet die Situation in den bayerischen Kliniken ab. Sie schaltet auf gelb, wenn bayernweit innerhalb einer Woche 1200 oder mehr Covid-Patientinnen oder -Patienten im Krankenhaus landen. Rot wird die Ampel, wenn im Bundesland 600 Menschen mit Corona gleichzeitig auf der Intensivstation sind. Aktuell leuchtet sie grün, 235 Corona-Fälle kamen laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuletzt in die Klinik. 259 Intensivbetten sind von Menschen mit Corona belegt. Hier ist die Tendenz steigend.

So viele Corona-Infizierte gibt es in den Gemeinden im Augsburger Land 1 / 19 Zurück Vorwärts Aktuell gibt es im Landkreis Augsburg nur noch fünf Gemeinden, die in den vergangenen beiden Wochen laut Landratsamt keinen neuen Corona-Fall hatten: Emersacker, Heretsried, Kleinaitingen, Kühlenthal und Welden.

Nur einen einzigen Fall gibt es in Bonstetten, Ehingen, Horgau, Mittelneufnach und Oberottmarshausen.

Auf zwei Corona-Infektionen in zwei Wochen kommen Hiltenfingen und Langerringen.

Drei Fälle gibt es in Adelsried, Aystetten, Ellgau und Zusmarshausen.

Vier Infektionen in den vergangenen 14 Tagen gibt es in Graben, Klosterlechfeld, Walkertshofen und Wehringen.

Auf fünf Neuinfektionen kommen Allmannshofen, Gessertshausen, Kutzenhausen, Langenneufnach und Scherstetten.

Sechs Corona-Fälle gibt es in Dinkelscherben, Ustersbach und Westendorf.

In Nordendorf haben sich laut Landratsamt in den vergangenen beiden Wochen sieben Menschen mit Corona angesteckt .

Acht Corona-Fälle gibt es in Thierhaupten.

Auf neun Corona-Infektionen kommen Diedorf, Fischach, Gablingen.

Zwölf neue Fälle gibt es in Meitingen.

14 Corona-Infektionen sind es in Untermeitingen.

Auf 15 Corona-Fälle kommen Altenmünster, Biberbach, Großaitingen.

In Mickhausen, Schwabmünchen und Stadtbergen gibt es 18 Corona-Infizierte .

26 Fälle sind es in Langweid.

Neusäß kommt auf 29 Corona-Infizierte .

Bobingen hat 30 Corona-Fälle , die drittmeisten im Landkreis Augsburg.

Platz zwei auf diesem unbeliebten Siegertreppchen: Gersthofen mit 34 Corona-Fällen .

Königsbrunn hat die meisten Corona-Infizierten im Augsburger Land: 40.

Besonders hart trifft es vor allem Ungeimpfte. Bayernweit liegt die Rate der Infizierten, die in die Klinik müssen, bei ihnen laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fast fünfmal so hoch wie bei Geimpften.

Auch im Augsburger Land und in der Stadt Augsburg landen wieder viele Menschen mit schweren Corona-Verläufen im Krankenhaus und oft auch auf der Intensivstation. In Augsburg gibt es laut Intensivregister aktuell 97 Intensivbetten. 14 Corona-Fälle gibt es dort, vier werden invasiv beatmet. Auf der Intensivstation im Augsburger Land gibt es laut Intensivregister aktuell fünf Corona-Fälle bei nur zehn Intensivbetten insgesamt. Drei dieser Patientinnen und Patienten sind an das Beatmungsgerät angeschlossen.

Viele müssen den Corona-Test selbst bezahlen

Teuer wird es für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind und weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen wollen. Für Volksfeste etwa oder Restaurantbesuche brauchen sie einen negativen Test. Die sind jetzt in den meisten Fällen kostenpflichtig. Die Preise legen die Anbieter selbst fest. Im Augsburger Land geht es bei zwölf Euro los.

Lesen Sie dazu auch

Die Inzidenz liegt in der Stadt Augsburg bei 101. Aichach-Friedberg: 81, Dillingen: 77, Donau-Ries: 90, Günzburg: 96, Landsberg: 91, Ostallgäu: 110, Unterallgäu: 88. (mjk)