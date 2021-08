Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt extrem

Einen derart starken Anstieg bei der Corona-Inzidenz wie am Donnerstag gab es im Landkreis Augsburg seit April nicht.

Viereinhalb Monate ist es her, dass die Inzidenz im Landkreis Augsburg so nach oben schoß. Am Donnerstag meldet das Robert Koch-Institut ( RKI) einen Wert von 57,2. Noch am Vortag hatte er bei gerade einmal 42,6 gelegen. Das RKI meldet auf seiner Internetseite aber eine technische Störung. Nachdem mehrere Medien fragwürdige Inzidenzwerte in Berlin angezweifelt haben, prüft das Institut die Zahlen.

Bundesweit steigt die Inzidenz laut RKI auf 66.

Die Lage auf den Intensivstationen wird immer angespannter

Mehr und mehr macht sich die steigende Inzidenz auch in den Kliniken bemerkbar. In Augsburg gibt es laut Intensivregister 98 Betten auf der Intensivstation. In neun davon liegt eine Covid-19-Patientin oder ein Covid-19-Patient. Sechs am Beatmungsgerät. Im Landkreis Augsburg gibt es aktuell in keinem von zwölf Intensivbetten einen Corona-Fall.

Das gilt jetzt für Ungeimpfte im Landkreis Augsburg

Die Inzidenz liegt im Landkreis Augsburg am dritten Tag in Folge über 35. Das bedeutet strengere Regeln, vor allem für Ungeimpfte. Sie müssen fortan oft einen negativen Test vorweisen: für öffentliche Veranstaltungen, Innenräume der Gastronomie, Krankenhausbesuche, Indoor-Sportstätten, Dienstleistungsangebote wie Friseur sowie Freizeiteinrichtungen in geschlossenen Räumen und Kultureinrichtungen wie Museen. Gäste von Hotels und Herbergen müssen bei Anreise und danach alle 72 Stunden einen negativen Test vorweisen. Die Regeln gelten ab Freitag. Neben Geimpften sind auch Genesene von den Einschränkungen ausgeschlossen.

Sport- und Kultur-Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter sind weiter inzidenzunabhängig möglich. Die zulässige Höchstzuschauerzahl kann – geimpfte und genesene Personen miteingeschlossen – auf bis zu 50 Prozent der gesamten Kapazität der Veranstaltungsstätte erweitert werden. Die Obergrenze liegt bei 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt auch hier.

Diese Corona-Tests gelten

Zulässige negative Testergebnisse gemäß dieser Regelung sind Antigen-Schnelltests und unter Aufsicht vorgenommene Selbsttests, die jeweils vor höchstens 24 Stunden vorgenommen sein dürfen. PCR-Tests dürfen bis zu 48 Stunden alt sein.

Die Regeln gelten im Landkreis Augsburg so lange, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgen Tagen unter 35 liegt.

In der Stadt Augsburg schießt die Inzidenz täglich weiter nach oben und liegt nun bei 88. Aichach-Friedberg: 46, Dillingen: 85, Donau-Ries: 66, Günzburg: 87, Landsberg: 44, Ostallgäu: 34, Unterallgäu: 76. (mjk)