Die Qual vor der Wahl: Plakate im Kreis Augsburg nach wenigen Tagen zerstört

Plus Im Kreis Augsburg sind viele Wahlplakate nach wenigen Tagen beschmiert oder verschwunden. Was Parteien für Werbung ausgeben und wo die Schilder hinterher landen.

Sie gehören zum Wahlkampf wie Parteiprogramme und Werbespots: Plakate. Auch im Augsburger Land lächeln nun wieder Politikerinnen und Politiker von Bäumen, Laternenmasten und Bauzäunen. In sechs Wochen ist Bundestagswahl. Doch viele Plakate überstehen den Wahlkampf nicht unbeschadet. Manche sind schon wenige Tage, nachdem die Parteimitglieder sie aufgehängt haben, beschmiert oder zerstört. Einige verschwinden ganz.