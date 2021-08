Meitingen

17:58 Uhr

Stammtisch des Blindenvereins: Akustische Signale können unser Leben retten

Plus Beim Stammtisch des Blindenvereins Augsburg und Schwaben in Meitingen wird deutlich: Barrierefreiheit und Mobilität sind für Sehbehinderte die wichtigsten Themen in der Politik. Doch ihre Forderungen gehen alle an.

Von Tobias Karrer

Die Stimmung beim Stammtisch des Blinden- und Sehbehindertenvereins Augsburg und Schwaben ist gelöst, die Sonne scheint durch die Äste der Bäume im Garten des ersten Vorsitzenden Alfred Schwegler. An vier Tischen haben sich die Mitglieder und ihre oft sehenden Angehörigen versammelt. Bei Kaffee und Kuchen geht es um die große Politik. Dabei wird schnell klar: Es gibt viele Dinge, die blinde Menschen vor der Bundestagswahl bewegen. Zentral ist das Thema Barrierefreiheit in Gebäuden, im öffentlichen Raum und in der digitalen Welt.

