Kinder im Landkreis Augsburg müssen lange auf Schwimmkurse warten

Plus Geschlossene Hallenbäder im Kreis Augsburg haben Folgen für den Schwimmunterricht: Vor allem kleine Kinder schauen in die Röhre. Die Anmeldelisten sind lang.

Das Telefon klingelt ohne große Pausen, die Mailbox ist überlastet. Die Schwimmschule Vorgeitz, die seit Jahrzehnten Unterricht im Gartenhallenbad Stadtbergen gibt, kann sich vor Anfragen von Eltern kaum retten. Wegen geschlossener Bäder gibt es einen Anmeldestau. Kommunen und Schulen lassen sich inzwischen neue Wege einfallen, um kleine Kinder fürs Wasser fit zu machen.