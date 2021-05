Landkreis Augsburg

Megafusion der Sparkassen: Der ganze Kreistag sagt "Ja"

Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen tagte der Kreistag am Montag erneut in der Stadthalle Neusäß.

Plus Überraschend hohe Zustimmung im Kreistag von Augsburg zur Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Das waren die Gründe dafür.

Von Christoph Frey

Am Ende sprach der Augsburger Landrat Martin Sailer ( CSU) von einer „historischen Entscheidung“, die er in dieser Eindeutigkeit nicht erwartet habe. Am Montagnachmittag hat der Kreistag einstimmig entschieden, die Eigenständigkeit der Kreissparkasse Augsburg aufzugeben. Sie soll – sofern auch die anderen Kreistage und Stadträte bis zum 21. Mai zustimmen - zum 1. Januar kommenden Jahres gemeinsam mit der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim in der Sparkasse Schwaben-Bodensee aufgehen. Mit seinem Beschluss folgte der Kreistag einer ebenfalls einstimmig gefassten Empfehlung des Kreisausschusses vom Montagvormittag.

