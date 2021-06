Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

So geht es nach einem positiven Corona-Test in einer Kita weiter

Plus Ein Kind, das eine Kita im Landkreis Augsburg besucht, wird positiv auf Corona getestet. Das sind die Folgen für andere Kinder und die Einrichtung insgesamt.

Von Regine Kahl

Es ist die Sorge vieler Eltern: Wie geht es weiter, wenn ein Kind in der Kita positiv auf Corona getestet wird? Was bedeutet das für die anderen Familien? Jüngst hatte die Infektion zweier Kinder in Fischach weitreichende Folgen. Über 60 Kinder mussten zu Hause bleiben, die Kita St. Michael blieb für zwei Wochen geschlossen. Wir haben beim Landratsamt Augsburg nachgefragt, wie das generelle Vorgehen in solchen Fällen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen