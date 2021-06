Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Wie gefährlich ist die Unterwasserwelt im Kreis Augsburg?

Plus Was schlummert in den Tiefen der Seen und Teiche im Augsburger Land? In der Regel geht von der heimischen Tierwelt keine Gefahr aus, doch es gibt Ausnahmen.

Von Matthias Schalla

Man nannte sie "Lotti" und sie setzte nicht nur ganz Bayern in Aufruhr. Doch die angebliche Schnappschildkröte, die vor sieben Jahren einem achtjährigen Buben im Oggenheimer Weiher bei Irsee die Achillessehne durchgebissen haben soll, ist nie aufgetaucht. Aber wie gefährlich ist die Unterwasserwelt tatsächlich? Schließlich wurde vor wenigen Tagen am Lechkanal ein 1,75 großer Waller gefangen. Mit einem Maul, das so groß ist, dass auch ein kleiner Hund darin verschwinden könnte. Diese Befürchtungen sind allerdings in der Regel völlig unbegründet, weiß Gerhard Wurm von der Jagd- und Naturschule Wertachtal. Es gibt allerdings auch Ausnahmen.

