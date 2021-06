Landkreise Augsburg/Günzburg/Neu-Ulm

Darum ist der Bund Naturschutz für eine neue Bahnstrecke an der Autobahn A8

Plus Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg: Bayerns größte Umweltschutzorganisation positioniert sich in der Debatte über das umstrittene Megaprojekt.

Von Christoph Frey

So ganz festlegen will sich Bayerns größte Naturschutzorganisation dann doch nicht. "Wenn neue Fakten auf den Tisch kommen, kann sich die Bewertung natürlich wieder ändern", sagt Thomas Frey. Wenig später verkündet der schwäbische Regionalreferent des Bund Naturschutz dann aber, wie seine Organisation zum Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg steht: Weitgehend ein zweigleisiger Neubau entlang der Autobahn soll es werden im Raum zwischen Gersthofen und Leipheim. Durch diese Bündelung der Verkehrstrassen seien die Eingriffe in die Natur am geringsten. Frey: "Die ständigen Zerschneidungen der Landschaft durch neue Verkehrsachsen müssen aufhören."

