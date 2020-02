Leichtathletin Luisa Tremel ist auf dem Sprung nach oben

Plus Luisa Tremel vom TSV Gersthofen gehört zu den ganz großen Leichtathletik-Talenten in Deutschland. Was die 17-Jährige neben dem Abitur noch vorhat.

Höher, weiter, Kraft und Konzentration sind die Merkmale der für den TSV Gersthofen startenden Luisa Tremel. Die 17-Jährige gehört zu den ganz großen Leichtathletik-Talenten in Deutschland im Hochsprung. Mit 16 Jahren übersprang sie im Siebenkampf die Höhe von 1,80 Meter. Neben dem Streben nach neuen Bestleistungen kommt in diesem Jahr auch die Konzentration auf das Abitur am Peutinger Gymnasium in Augsburg.

„Ich bekomme Sport und Schule ganz gut unter einen Hut. Aber mein freies Zeitfenster ist klein. Da bleibt wenig Zeit für andere Dinge“, gesteht Luisa, die noch nicht genau weiß, was sie studieren will. „Vielleicht in Richtung Sportwissenschaften. Es ist aber noch nicht ausgegoren“, gesteht sie.

Ziel von Luisa Tremel vom TSV Gersthofen ist die Weltmeisterschaft

Trotz der Doppelbelastung mit den anstehenden Klausuren und der Behandlung ihrer Fußverletzung steht am Wochenende ein Start bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen auf dem Programm. „Da springe ich bei den Frauen mit und will die Form für die deutschen U20-Meisterschaften in Neubrandenburg überprüfen. Auf einen Start bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in München habe ich wegen der Verletzung verzichtet,“ so das Leichtathletik-Talent. Das große Ziel in diesem Jahr sei nicht nur ein gutes Abitur, sondern auch die Teilnahme an der U20 Weltmeisterschaft in Nairobi. „Da schickt Deutschland zwei Hochspringerinnen,“ verrät die 17-Jährige.

Leichtathletik liegt bei Luisa Tremel in der Familie

Die Leichtathletik wurde ihr sozusagen in der Familie vorgelebt. Mutter Ursula startete für den TSV Gersthofen über 800 und 400 Meter Hürde, auch der Onkel sowie Bruder Johannes (24) und Schwester Marie (22) waren für Gersthofen aktiv. „Ich bin immer auf dem Sportplatz dabei gewesen und so in den Sport reingewachsen. Die Begeisterung der Familie für die Leichtathletik hat sich auf mich übertragen. In Gersthofen habe ich jetzt auch meine Freunde“, verrät die Abiturientin. „Da wir in Augsburg-Oberhausen wohnen, war für uns der Weg nach Gersthofen naheliegend“, erklärt Mutter Uschi, warum man bei keinem Augsburger Verein landete. „Ich bin auch dem Peutinger Gymnasium dankbar, dass mich auch unterstützt hat, wenn ich zu Wettkämpfen mal in der Schule fehlte“, verrät Luisa. Von der Stadt Gersthofen erhielt sie beim Neujahrsempfang eine Spitzensportförderung in Höhe von 5000 Euro.

Die Olympischen Spiele reizen Luisa Tremel vom TSV Gersthofen

Im vergangenen Winter überquerte sie im Hochsprung 1,80 Meter und war die Nummer eins der deutschen U18 Bestenliste. Die Belohnung für ihre 1,79 Meter in der Freiluftsaison war die Teilnahme an den Olympischen Jugendspielen in Baku, wo sie Zehnte wurde. „Das war mein bisheriger Höhepunkt in meiner Karriere. Da locken dann auch die Olympischen Spiele. Dafür habe ich noch viel Zeit“, so die Augsburgerin im Gersthofer Trikot. Ihre bisher größte Enttäuschung beschreibt Luisa Tremel so: „Das war die verpasste Teilnahme an der U18-Weltmeisterschaft.“

Dass mit der 18-jährigen Yaruslava Mahuchikh aus der Ukraine plötzlich eine Athletin aufgetaucht ist, die U20 Weltrekord mit 2,02 Meter sprang, beunruhigt Luisa Tremel nicht. „Ich springe für mich und meine Leistungen“, sagt sie. Musik gibt sich die mehrfache bayerische Meisterin während eines Wettkampfes nicht auf die Ohren. „Das brauche ich nicht. Musik stört mich auch nicht, aber ich konzentriere mich ganz auf den Wettzkampf“, gibt Luisa, die im September 18 Jahre alt wird, zu. Für Hobbys außer der Leichtathletik ist wenig Zeit, denn ihre Trainer Josef Liepert und Christine Saumweber sorgen für die richtige Form und Verbesserungen. Auch Mutter Uschi hat eine Trainerlizenz. „Wenn ich einmal Zeit habe ist Skifahren oder Mountainbike angesagt“, ist von Luisa zu erfahren.

In der deutschen Bestenliste ist Luisa Tremel gut platziert

Hochsprung und Mehrkampf sind ihre dominierenden Wettbewerbe. Da stehen im nationalen Siebenkampf 5328 Punkte auf dem Konto des vergangenen Jahres und im internationalen Siebenkampf 5174 Punkte und Rang vier in Deutschland. Im Rahmen der Mehrkämpfe imponierte Luisa Tremel auch mit 45,33 Metern im Speerwerfen der U18 und 13,55 Meter im Kugelstoßen, womit sie auch in diesen Disziplinen in der deutschen Bestenliste gut platziert ist und in Bayern ganz vorn steht.

„Wir sorgen für eine vernünftige Wettkampfplanung ,“ sagt Mutter Uschi, die zusammen mit ihren Trainern immer an der Seite von Luisa steht. In ihrem Umfeld weiß man aber auch wo es noch Potenzial für weitere Höchstleistungen gibt. „Nachdem ich zuletzt wegen meiner Fußverletzung kaum trainieren konnte, bin ich auf die süddeutsche Meisterschaft in Sindelfingen gespannt. 1,76 oder 1,77 Meter sollten drin sein,“ so die Nummer zwei der diesjährigen deutschen U20 Hallen-Bestenliste.

Und wie sieht es für die Zukunft aus? „Der Hochsprung bleibt, er ist ja auch ein Teil des Mehrkampfes, für den ich mich vielleicht irgendwann entscheide“, blickt Luisa Tremel voraus.