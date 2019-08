vor 4 Min.

Lust auf Schafkopf?

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Spielwagen des Deutschen Kinderschutzbundes steht von Montag, 19., bis Samstag, 24. August, täglich ab 10 Uhr in der Carl-Schurz-Straße im Viertel Centerville-Nord. Kinder ab sechs Jahren können die Spiel- und Bastelangebote nutzen. Bei Regen macht der Spielwagen Pause.

Der Schafkopfclub Pfersee 1 veranstaltet ein Preisspiel am Samstag, 24. August, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine Uhlandwiese, Uhlandstraße 105. Anmeldungen sind ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 0176/ 84033645 möglich.

Der Orgelsommer in der Kirche Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 2, geht weiter. Am kommenden Sonntag, 25. August, um 11.30 Uhr ist der Knabenchor der Schule Saint Dominique aus Le Pecq zu Gast, dazu spielt Anne Liebe an der Orgel. (mus)

