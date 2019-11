04.11.2019

Mit 1,9 Promille auf der B2 unterwegs

Polizei erwischt mehrere Alkoholsünder

Diese Fahrt ins Wochenende wird einem Autofahrer teuer zu stehen kommen. Der Mann war am Freitag gegen 19.45 Uhr in Gersthofen auf der B2 in Richtung Augsburg unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei beim Fahrer Alkoholgeruch fest.

Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss nun laut Polizei mit einer empfindlichen Geldstrafe sowie einem mehrmonatigen Führerscheinentzug rechnen.Ebenfalls alkoholisiert sind in den frühen Sonntagmorgenstunden bei zwei allgemeinen Verkehrskontrollen eine junge Frau und ein junger Mann, beide 25 Jahre alt, angehalten worden. Bei beiden konnte eine Alkoholisierung von mehr als 0,5 Promille festgestellt werden. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige erstattet. Die beiden erwartet ein Fahrverbot.

Ähnliches kommt auf einen 26-Jährigen zu, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Langweid kontrolliert wurde. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Der Führerschein konnte hier allerdings nicht sichergestellt werden. Wie die Polizei mitteilt, ist der junge Mann nicht im Besitz dieses Dokuments. Ihm blüht daher zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (thia)

