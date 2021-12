Entsetzen in Neusäß über Pläne der Bahn zum Ausbau der Strecke Augsburg-Ulm

Plus Die möglichen vier Trassen für die Bahnstrecke Augsburg-Ulm liegen auf dem Tisch. Der Neusässer Stadtrat ist entrüstet und will sich gegen die vorliegenden Pläne wehren.

'"Provokant", "inakzeptabel" - mit Worten wie diesen reagieren die Neusässer Stadträte auf die Vorschläge der Deutschen Bahn, auf welchen Trassen man die Strecke von Augsburg nach Ulm ausbauen könnte. Für Entsetzen sorgt vor allem die Vorstellung, dass an die bereits mitten durch Neusäß und Westheim laufende Bahnstrecke noch zwei zusätzliche Gleise für Schnellzüge seitlich angebaut werden könnten. Tenor im Gremium: Das wolle man auf keinen Fall akzeptieren. Es fiel auch ein Beschluss, wie man als Region weitermachen wolle.