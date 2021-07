Neusäß

vor 1 Min.

So soll der Sommer in Neusäß bunter werden

Plus Abwechslung nach dem Lockdown: In Neusäß sind an zwei Wochenenden die "Sommertage" geplant. Wer alles mitmacht und wie das Programm im Detail ausschaut.

Die "Sommertage Neusäß" sollen etwas Abwechslung bringen. Vom 23. Juli bis 1. August finden neben drei größeren Veranstaltungen zahlreiche Einzelaktionen zum Verweilen, Bummeln und Mitmachen statt. Hier die Übersicht über die Veranstaltungen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen