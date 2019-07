vor 47 Min.

Ranzen her! LEW sammelt für Bedürftige

Bis 30. August können Schulranzen noch abgegeben werden

Unter dem Motto „Ranzen her!“ sammeln die Lechwerke bis 30. August gut erhaltene Schulranzen für bedürftige Kinder. In den Geschäfts- und Außenstellen der Caritas in Augsburg, Gersthofen, Königsbrunn und Meitingen können Eltern und Erziehungsberechtigte bedürftiger Kinder unter Vorlage des Berechtigungsscheins ab Anfang September auch selbst einen Schulranzen abholen. Ein Teil der Ranzen geht auch an die Augsburger Tafel.

Zusätzlich spenden die Lechwerke einen Euro pro abgegeben Ranzen. In diesem Jahr kommt die Spende dem Förderverein der Christophorus-Schule Königsbrunn zugute. Auch für die Kinder, die ihre ausgedienten Schulranzen abgeben, lohnt sich die Aktion: Sie können Büchergutscheine im Wert von 25 Euro gewinnen. (AL)

unter www.lew-3malE.de/schulranzen, die Adressen und Öffnungszeiten aller LEW-Energieläden unter www.lew.de/energieladen.

