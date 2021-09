Mehrere schwere Motorradunfälle ereignen sich in der Region

Den sonnigen Sonntag haben zahlreiche Motorradfahrer in der Region für Ausfahrten genutzt. Es kam zu mehreren Unfällen, fünf Menschen wurden schwer verletzt.

Am Sonntag haben sich in der Region zahlreiche Motorradunfälle ereignet. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg am Abend auf Anfrage mitteilte, kam es bis zum frühen Abend im Zuständigkeitsbereich zu insgesamt sechs Zusammenstößen mit Zweirädern. Dabei wurden fünf Menschen schwer verletzt, in vier Fällen wurde ein Rettungshubschrauber zu Hilfe gerufen.

Die Kollisionen ereigneten sich bei Meitingen auf der B2, in Oberottmarshausen (beide Landkreis Augsburg), in Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg), in Niederschönenfeld (Landkreis Donau-Ries), in Possenried bei Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) und in Alerheim (Landkreis Donau-Ries). Ein Mitarbeiter der Polizeieinsatzzentrale in Augsburg sprach am Abend von einer "Häufung". Diese sei dem schönen Wetter geschuldet, das zahlreiche Motorradfahrer in der Region für Ausfahrten genutzt hätten. Dabei kam es zu mehreren Unfällen. Hier ein Überblick.

Meitingen: Mann stürzt an Auffahrt zu B2 mit Motorrad

Bei Meitingen stürzte ein Mann mit seinem Kraftrad beim Auffahren auf die B2 (bei Meitingen Nord) allein beteiligt und verletzte sich dabei schwer. In Niederschönenfeld missachtete ein Auto die Vorfahrt eines Motorradfahrers, wodurch es zur Kollision kam. Auch hierbei wurde der Lenker des Motorrads schwer verletzt. In Dasing kam es zu einem Zusammenstoß zweier Motorroller, die von Ehemann und Ehefrau gelenkt wurden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die nachfolgende Frau mit ihrem Zweirad auf das des vorausfahrenden Manns auf und wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt. Ebenfalls auf zwei Motorrollern unterwegs waren zwei Frauen bei Oberottmarshausen, offenbar kam die vorausfahrende zum Sturz wodurch es zu einer Kollision kam. Beide Fahrerinnen wurden verletzt.

Überholmanöver mit Motorrad missglückt: Zwei Fahrzeuge fangen Feuer

Bei Possenried überholte ein Motorradfahrer zwei Pkw und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Motorrad und Wagen fingen Feuer. Der Lenker des Zweirads und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie hätten in dieser Situation Glück gehabt, heißt es von Seite der Polizei. In Alerheim kollidierte am Abend um 18.41 Uhr ein Motorrad mit einem Auto, der Fahrer des Zweirads wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle beordert. (Stand: 19.30 Uhr) (AZ)