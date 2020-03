vor 39 Min.

SPD fordert Mietspiegel für Neusäß

Vorsitzende des Mietervereins nennt Erfahrungen in Augsburg „preisdämpfend“

Die SPD Neusäß hat eine Veranstaltung mit Thomas Weiand, dem Vorsitzenden des Mietervereins Augsburg, in Steppach organisiert. Die SPD-Bürgermeisterkandidatin Susanne Höhnle betonte, dass die CSU im Neusässer Stadtrat – entgegen dem Votum der SPD-Vertreter – die Aufstellung eines gemeinsamen Mietspiegels mit der Stadt Augsburg ablehne. Infolgedessen könne die neue Mietpreisbremse in Neusäß nicht greifen. Weiand legte dar, dass Neusäß –ebenso wie Stadtbergen – zu den 162 bayerischen Städten gehört, in denen die ausreichende Versorgung mit Mietwohnungen zu angemessenen Mieten besonders gefährdet ist.

Neusäß gehöre deshalb zu den Städten, in denen Mietanpassungen gemäß der bayerischen Mieterschutzverordnung von Juli 2019 erschwert werden sollten (Mietpreisbremse). Praktische Voraussetzung hierfür sei jedoch ein Mietpreisspiegel. Weiand berichtete von den Erfahrungen, die Augsburg mit dem dort seit 2017 geltenden Mietspiegel gemacht habe.

Er berichtete aus der Beratungspraxis, dass seither in Augsburg, anders als in Neusäß, der Mietendeckel gut anwendbar sei. Er beobachte eine deutlich preisdämpfende Wirkung. Der Vorsitzende des Mietervereins empfiehlt der Stadt Neusäß dringend die Aufstellung eines Mietspiegels, um transparent die ortsübliche Miete feststellen zu können, an der sich die Miethöhe bei Neuvermietungen ebenso wie im Bestand zu orientieren hat.

In einen solchen Mietspiegel gingen neuerdings die Bestandsmieten der letzten sechs Jahre ein und nicht nur die aktuellen Spitzenmieten, die in der Wohnungswirtschaft bei Erstvermietungen und bei Spitzenobjekten genannt werden. Aufwand und Kosten für die Erstellung eines Mietspiegels sind nach dem Eindruck von Thomas Weiand überschaubar.

Susanne Höhnle sagte, dieser Aufgabe müsse sich der neue Neusässer Stadtrat im Interesse aller Wohnungsmieter sehr zügig stellen. Daneben bleibe als Daueraufgabe die Schaffung von neuem Wohnraum für Neusäß. (AL)

