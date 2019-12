vor 7 Min.

Seit 100 Jahren gibt es in Ellgau Strom

Jubiläum wird auf besondere Art gefeiert

Christine Gumpp zeigte allen Interessierten die Urkunde, die bestätigt, dass die Gemeinde am Lech am 3. Dezember 1919 von den Lech-Elektrizitätswerken in Augsburg die erste Stromlieferung erhielt. Seit vielen Jahren gibt es in Ellgau die Tradition, dass sich in der Adventszeit täglich um 17 Uhr ein liebevoll dekoriertes Adventsfenster öffnet. Die Ellgauer Vizebürgermeisterin, die für diesen Brauch verantwortlich zeichnet, hatte bereits im Sommer die Idee, das Adventsfenster am 3. Dezember zum 100. Geburtstag am Trafoturm zu kreieren. Ein liebevoll dekoriertes adventliches Motiv, festgemacht an der Tür des Transformatorenhäuschens, empfing die Besucher. Christine Gumpp entwarf das Motiv, bestehend aus einem großen Hirsch im Wald, Rudolf Wenninger war für die Herstellung verantwortlich, und seine Frau Monika malte die Figuren an. Viele Besucher bestaunten am Trafoturm in der Bachstraße das adventliche Kunstwerk und plauderten bei einer Tasse Punsch mit Plätzchen und Stollen. (rogu)

