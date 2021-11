Anwohner der Bergstraße in Leitershofen wollen teuerste Ausbau-Variante

Plus Bei einem Vor-Ort-Termin werden die Möglichkeiten für einen Ausbau der Straße vorgestellt. Die von der Stadt favorisierte Variante kommt dabei nicht zum Zug.

Der Ausbau der Bergstraße in Leitershofen scheint ein Stück weit näher zu rücken. Insgesamt drei unterschiedliche Varianten waren zuvor im Stadtrat diskutiert worden. Bei einem Vor-Ort-Termin stellte die Verwaltung den Anwohnern vor Kurzem die einzelnen Möglichkeiten vor. Favorit der Stadt war wie berichtet die Variante III, die rund 575.000 Euro kosten würde und einen Gehweg südlich der Bergstraße bis zur Grünfläche mit anschließender Querung beinhaltet. Die Anwohner allerdings waren anderer Meinung.