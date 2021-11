Stadtbergen

11:09 Uhr

Brennende Hackschnitzel in Stadtbergen nach 17 Stunden-Einsatz gelöscht

Am Samstagmorgen war der Brand in der Hackschnitzelheizung nach 17 Stunden gelöscht.

Plus Die ganze Nacht haben die Einsatzkräfte den Brand in der Hackschnitzelheizung an der Sporthalle bekämpft. Am Samstagmorgen war der kräftezehrende Einsatz endlich beendet.

Von Angela David

Am Freitagnachmittag begann die Hackschnitzelheizung an der Stadtberger Sporthalle stark zu qualmen. Einsatzkräfte aus der ganzen Umgebung rückten an und die Sporthalle und das benachbarte Gartenhallenbad mussten vorsorglich evakuiert werden.

