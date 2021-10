Stadtbergen

vor 49 Min.

Wirbel um Waldorfschule in Stadtbergen: Stadtrat stimmt trotz Kritik zu

Individuelle Förderung für Kinder ist auch Ziel der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn. In Stadtbergen könnte sich eine ähnliche Förderschule mit Waldorf-Pädagogik ansiedeln.

Plus Die Pläne für den Bau einer Waldorf-Förderschule in Stadtbergen sorgt nach Antisemitismus-Vorwürfen für Wirbel. Nach ausführlicher Diskussion stimmt aber fast der ganze Stadtrat zu.

Von Angela David

Im Laufe des Abends wurde es immer einsamer um Grünen-Stadtrat und Historiker Fabian Münch, der in der Lehre des Waldorfschulen-Gründers, Rudolf Steiner, antisemitische und rassistische Grundwerte sieht und deshalb die Ansiedlung einer Waldorfschule in Stadtbergen kritisch hinterfragt. In der Sondersitzung des Stadtrats zu diesem Thema, die auch von über einem Dutzend Zuhörern verfolgt wurde, stellte Münch noch einmal die Ergebnisse seiner Nachforschungen zu der Haltung Rudolf Steiners vor. Die Mehrheit des Stadtrats stimmte trotzdem für die Schule.

