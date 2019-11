vor 18 Min.

Stadtberger Adventszauber 2019: Start, Öffnungszeiten, Termine

Zum Stadtberger Adventszauber 2019 gehört der Kunsthandwerksmarkt im Bürgersaal. Hier die Infos zum Weihnachtsmarkt in Stadtbergen - rund um Start, Termine, Öffnungszeiten.

Auch 2019 gibt es in Stadtbergen vor den Toren Augsburgs wieder einen Adventsszauber. Dieser ganz besondere Weihnachtsmarkt besteht hauptsächlich aus einem Kunsthandwerksmarkt im Bürgersaal - aber nicht nur.

Wann ist der Start? Was sind die Termine und Öffnungszeiten bei dem Weihnachtsmarkt in Stadtbergen? In diesem Artikel liefern wir die Antworten.

Termine: Stadtberger Adventszauber 2019 - Start und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Stadtbergen findet am ersten Adventswochenende statt - 2019 damit am Samstag, 30. November 2019, und am Sonntag, 1. Dezember 2019. Das sind die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November 2019: 14 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2019: 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt Stadtbergen 2019: Weitere Weihnachtsmärkte im Kreis Augsburg

In der Region Augsburg sind 2019 wieder Dutzende Weihnachtsmärkte geboten, auf denen sich Essen, Getränke wie Glühwein und vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kaufen lassen. Viele Besucher werden aber vor allem die weihnachtliche Stimmung durch Beleuchtung und Musik genießen.

Allein im Kreis Augsburg gibt es noch viele weitere Weihnachtsmärkte - darunter den Christkindlmarkt Deuringen 2019. Außerdem läuft in der Stadt Augsburg der Christkindlesmarkt Augsburg 2019 vom 25. November bis zum 24. Dezember. Hier liefern wir eine Übersicht über die Märkte in der Region inklusive einer Karte: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

