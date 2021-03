vor 32 Min.

Stadtrat setzt sich in Steppach gegen massive Bebauung durch

Plus Bebauungsplan für das ehemalige Gelände von Rota-Druck sieht nun Einzel- und Doppelhäuser vor. Zuerst hatten Pläne für mehrstöckige Mehrfamilienhäuser für Aufregung gesorgt.

Von Angela David

Eine Bauvoranfrage für eine große Wohnanlage mit Tiefgarage in der Steppacher Flurstraße hatte im vergangenen Jahr große Ablehnung im Neusässer Bauaussschuss hervorgerufen (wir berichteten). Ein Investor wollte nach der Betriebsaufgabe der Firma Rota-Druck W. Kieser KG auf dem Areal sechs mehrstöckige Wohnhäuser mit bis zu 50 Wohnungen und Tiefgarage bauen. Das Projekt würde nicht in die Umgebung passen, mit dem Malteser-Begegnungshaus als Nachbarn, und der Anwohnerverkehr würde das Viertel überlasten.

Diese Pläne sind längst vom Tisch, es liegen nun neue vor, die den Stadträten in Neusäß sehr gut gefallen.

Wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses erklärte, stehen die neuen Pläne auch ganz im Einklang mit dem ersten Entwurf für einen Bebauungsplan für dieses Gebiet. Der Investor kann sich nun insgesamt 16 Doppelhaushälften mit jeweils vier Baukörpern in zwei Reihen vorstellen.

Häuser in Steppach bleiben bei maximal zwei Vollgeschossen

Als Vorbereitung für den Bebauungsplan hat die Stadt beim Büro Opla eine städtebauliche Untersuchung in Auftrag gegeben. Es wurde die bestehende Bebauung östlich (Feldstraße, Kobelstraße et cetera) und westlich (Kreuzäckerstraße et cetera) der Flurstraße untersucht. Die Planer stellten nun einen Entwurf mit Einzel- und Doppelhäusern mit maximal zwei Vollgeschossen und Dachgeschoss vor, wie sie in der unmittelbaren Umgebung ganz oft vorkommen. In diesem Rahmen will nun auch der Investor bauen, kleinere Details oder Abweichungen seien noch zu klären, so Stadtbaumeister Krenz.

"Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung", sagt Bürgermeister Richard Greiner zufrieden, und auch die Fraktionen signalisierten ihre Zustimmung zu dem Entwurf. Dieser wird nun weiter bearbeitet, dann könnte der Bebauungsplan bald in die öffentliche Auslegung gehen.



