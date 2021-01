08:00 Uhr

Staudenbahn: Grüne loben die CSU

Lange gab es nur schlechte Nachrichten in Sachen Reaktivierung der Staudenbahn. Doch jetzt ist Bewegung erkennbar.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Die Grünen sind loben die Bayerische Staatsregierung. Konkret geht es um deren Ankündigung, der Region bei der Reaktivierung der Staudenbahn finanziell unter die Arme greifen (wir berichteten). Der Freistaat will die Kosten für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung übernehmen. Diese ist Voraussetzung, damit der Bund den Löwenanteil der fehlenden elf Millionen Euro für die Reaktivierung übernimmt.

Grünen-Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer hofft nun auf eine Signalwirkung: "Die Staudenbahn kann Modell stehen für weitere dringend nötige Streckenertüchtigungen bei uns in Bayern." Wie die Grünen versichern, herrscht auch im Kreistag große Einigkeit. Fraktionsvorsitzende Silvia Daßler dazu: "Die Region zieht parteiübergreifend an einem Strang. Jeder und jede will die Staudenbahn." (AZ)

