05:30 Uhr

Staufallen in den Ferien: Hier brauchen Autofahrer viel Geduld

Die Sanierungsarbeiten an der B-2-Brücke über die Autobahn haben begonnen. Die Autofahrer müssen in diesem Bereich in den nächsten Wochen mit stockendem Verkehr und Stau rechnen.

Plus Die Brückenbaustelle am A8-Knoten Augsburg-West hat begonnen. Jetzt geht es nur noch schleppend voran. Dies sind die Staufallen in der Ferienzeit.

Von Brigitte Mellert

Wer am Montagmorgen am Autobahnkreuz Augsburg-West unterwegs war, der musste viel Geduld mitbringen: In Richtung Süden ging es nur schleppend voran. Wegen der Bauarbeiten am Brückenbauwerk am Verkehrsknoten – er ist der am meisten befahrene im Augsburger Land – staute sich der Verkehr auf vier bis fünf Kilometer zurück.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Seit Montag wird eine Fahrspur der B2 in Richtung Augsburg auf die Gegenfahrbahn geleitet. Alle Zu- und Abfahrten bleiben erhalten, allerdings verändert sich je nach Baufortschritt die Verkehrsführung in Richtung Augsburg. Das machte sich im Berufsverkehr sofort bemerkbar. Stau in Augsburg und Umland: Pendler verhalten sich noch zu zögerlich Oliver Saga, Technischer Leiter des Autobahnbetreibers A+, erklärte die Ursache. „Viele Autofahrer haben noch nicht erkannt, dass die Gegenfahrbahn genutzt werden kann.“ Das zögerliche Verhalten der morgendlichen Pendler sei aber normal, gibt Saga Entwarnung. Er ist zuversichtlich: „Das wird sich in den kommenden Tagen regulieren, wenn sich die Leute daran gewöhnt haben.“ Genug Zeit dafür bleibt: Die Baustelle wird die gesamten Sommerferien dauern. Danach geht es nachts an die Unterseite des in die Jahre gekommenen Brückenbauwerks. Im nächsten Jahr wird dann die Fahrbahn in Richtung Norden saniert. In beiden Fahrtrichtungen der B17 fällt eine Fahrspur weg Geduld ist übrigens derzeit auch auf der B17, wenige Kilometer von der Brückenbaustelle entfernt, angesagt: Seit Ende Juni laufen die Arbeiten zwischen den Auffahrten Kobel- und Holzweg. Durch den Bau eines durchgängigen Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifens fällt dadurch in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur weg. Zeitweise sind die Ab- und Auffahrten in beide Fahrtrichtungen vom Kobelweg und Holzweg kommend gesperrt. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 9. August abgeschlossen sein. Aufatmen können Autofahrer aber noch nicht. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird das Staatliche Bauamt etwa einen Kilometer weiter auf Höhe Stadtbergen mit der Fahrbahnsanierung beginnen. Auch hier muss mit Staus gerechnet werden. Gebaut wird nicht nur an der B17, sondern auch im Augsburger Land. Das sind die Baustellen in der Übersicht Agawang/Rommelsried An der Kreisstraße A 1 beginnt die Deckensanierung an der Ortsdurchfahrt Agawang und Rommelsried und der Ortsverbindung Agawang-Rommelsried (ohne Ortsdurchfahrt Unternefsried).

An der Kreisstraße A 1 beginnt die Deckensanierung an der Ortsdurchfahrt Agawang und Rommelsried und der Ortsverbindung Agawang-Rommelsried (ohne Ortsdurchfahrt Unternefsried). Langenneufnach An der Kreisstraße A13 wird Neufnachbrücke in Langenneufnach saniert. Dann folgt die Deckensanierung der Ortsdurchfahrt Langenneufnach

An der Kreisstraße A13 wird Neufnachbrücke in Langenneufnach saniert. Dann folgt die Deckensanierung der Ortsdurchfahrt Langenneufnach Bobingen An der Kreisstraße A13 wird während des Sommers die Wertachbrücke in Bobingen wieder in Schuss gebracht.

An der Kreisstraße A13 wird während des Sommers die Wertachbrücke in Bobingen wieder in Schuss gebracht. Altenmünster An der Kreisstraße A21 beginnt der Neubau des Rad- und Gehwegs zwischen der Landkreisgrenze und Baiershofen. Gebaut wird in der letzten Augustwoche außerdem eine Mittelinsel am Ortsausgang Baiershofen. Anschließend wird die Straßendecke saniert.

An der Kreisstraße A21 beginnt der Neubau des Rad- und Gehwegs zwischen der Landkreisgrenze und Baiershofen. Gebaut wird in der letzten Augustwoche außerdem eine Mittelinsel am Ortsausgang Baiershofen. Anschließend wird die Straßendecke saniert. Untermeitingen An der Kreisstraße A22 soll die Deckensanierung zwischen Untermeitingen bis Graben voraussichtlich demnächst abgeschlossen sein.

Themen Folgen