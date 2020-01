vor 59 Min.

Tänze bunt gemischt

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land berichtet regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Pfarreiengemeinschaft Göggingen-Inningen bietet „Tänze bunt gemischt“ für Junggebliebene jeweils montags von 14.30 bis 16 Uhr im Roncallihaus, Klausenberg 7, an. Erster Termin ist am 13. Januar. Mehr Infos gibt es bei Tanzleiterin Ursula Korber, Tel. 08238/5085483 oder 0172/ 6801275.

Sylvia Schaab erklärt „Es geht auch ohne Plastik“ am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Pfarrsaal, Bobinger Straße 59. Der Inninger Frauentreff lädt dazu Frauen, Männer und Familien ein.

Die Stadtteilbücherei in der Ulmer Straße 72 lädt am Mittwoch, 15. Januar, um 15 Uhr zum Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln ein. Gezeigt wird „Emil im Schnee“: Emil muss mit zu diesem blöden Rodelausflug. Dabei würde er viel lieber einen Schneemann bauen oder zeichnen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0821/324-2760 oder per E-Mail: buecherei.kriegshaber@augsburg.de.

„Wegwerfen? Denkste!“ ist das Motto beim Reparaturcafé in der Freien Christengemeinde Arche, Siegfried-Aufhäuser-Straße 19a. Nächster Termin ist am Samstag, 18. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr. Das Reparaturcafé findet jeweils am dritten Samstag im Monat statt. (mus)

Themen folgen