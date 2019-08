vor 56 Min.

Wo der Spielwagen Station macht

Freizeitangebote in Augsburgs Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig montags über Kurse, Veranstaltungen und Treffen, die in den westlichen Stadtteilen von Augsburg stattfinden.

Der Spielwagen des Deutschen Kinderschutzbundes steht von Montag bis Samstag, 26. bis 31. August, täglich ab 10 Uhr in der Carl-Schurz-Straße im Viertel Centerville-Nord. Kinder von sechs bis zwölf Jahren können die Spiel- und Bastelangebote nutzen. Bei Regen macht der Spielwagen Pause.

Zum Bilderbuchkino mit anschließendem Basteln sind Kinder ab drei Jahren in die Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, eingeladen. Am Mittwoch, 28. August, wird um 15 Uhr „Lieselotte will nicht baden“ gezeigt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, wegen begrenzter Platzzahl wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/324-2760 gebeten.

Markus Herb spielt am Sonntag, 1. September, um 11.30 Uhr beim Orgelsommer in der Kirche Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 2.

Die Sommerpause ist zu Ende und der Mehrgenerationentreffpunkt (MGT) Pfersee bietet wieder Smartphonekurse für Anfänger, speziell für Senioren, an. Es gibt kein festes Lernziel, der Dozent, erklärt den Teilnehmern das Gerät so lange, bis sie es auch wirklich verstanden haben. Die Kurse starten am Montag, 2. September, und Dienstag, 3. September, um 15 Uhr im Café Anderswo im MGT, Kirchbergstraße 15, und umfassen insgesamt fünf Nachmittage, also entweder fünf Montage oder fünf Dienstage. Die Anmeldung für diese Kurse ist unter der Telefonnummer 0163/7002141 möglich. (mus)

