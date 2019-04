18.04.2019

Zeitreise nach Stadtbergen: Eine 92-Jährige erinnert sich

Olga Triet-Wiedemann lebt seit über 70 Jahren in der Schweiz. Beim Spaziergang durch Stadtbergen werden Erinnerungen an ihre Kindheit wach. Warum sie die Stadt in einer schwarzen Limousine verließ.

Von Felicitas Lachmayr

Sie blickt aus dem Rathausfenster in Richtung Kirche. „Dort unten schlug eine Bombe ein“, sagt Olga Triet-Wiedemann und deutet auf das Grundstück schräg gegenüber. „Die kleine Kapelle vor dem Rathaus war ein beliebter Treffpunkt. Da bin ich meistens stehen geblieben, wenn ich für meinen Vater Bier geholt habe.“

Gedankenversunken steht die 92-Jährige am Fenster. Im Sitzungssaal des Rathauses wirkt ihre zierliche Gestalt fast ein wenig verloren. Von hier oben hat Triet-Wiedemann Stadtbergen noch nie gesehen. Dabei kennt sie jedes Geschäft, das es hier einst gab. Sie erinnert sich an die Menschen, die hier lebten und weiß, dass die Bismarckstraße früher Adolf-Hitler-Straße hieß.

Vom Kriegsausbruch hört sie live im Radio

Seit 74 Jahren lebt Triet-Wiedemann in der Schweiz. Doch die Erinnerungen an ihre Kindheit in Stadtbergen sind lebendig und werden es bleiben. Denn ihre Nachbarin Edith Leibundgut hat sie aufgeschrieben. Beim gemeinsamen Tee erzählte Triet-Wiedemann, wie sie als kleines Mädchen ihren Puppenwagen zwischen hunderten Menschen hindurchschob, die nach Augsburg strömten, um Hitler reden zu hören. Sie erzählte von Hinweistafeln mit der Aufschrift „Der Feind hört mit“ und davon, wie sie heimlich den Presseberichten der BBC im Radio lauschte. Auch Hitlers Rede zum Kriegsbeginn 1939 verfolgte Triet-Wiedemann als Zwölfjährige live im Radio.

Nachbarin Edith Leibundgut hielt die Erinnerungen in einem Buch fest. Aus dem gemeinsamen Teetrinken entwickelte sich eine Freundschaft, die für beide bereichernd ist. „Ich habe ein bisschen Leben reingebracht und Olga hat mir Ruhe geschenkt“, sagt Leibundgut. Für die Autorin ist die 92-Jährige ein Vorbild. „Ich habe selten so einen positiven Menschen getroffen. Olga weiß, wie man lebt. Ich lerne immer wieder von ihr.“

Mit ihrer Nachbarin begibt sich die 92-Jährige auf eine Zeitreise

Doch bei Gesprächen blieb es nicht. Gemeinsam begaben sich die beiden auf eine Reise in die Vergangenheit und besuchten Orte, die Triet-Wiedemanns Leben prägten. Die Zeitreise begann in Stadtbergen und führte sie nach Landsberg und Schwabhausen über die Augsburger Innenstadt bis nach Desching bei Ingolstadt. Dort leistete Triet-Wiedemann als junges Mädchen Kriegsdienst in einer Munitionsfabrik. Sie hatte Glück, denn kurz nach ihrer Entlassung wurde die Fabrik von Bombern der Alliierten zerstört. Die Kriegsjahre haben auch bei ihr Spuren hinterlassen. „Hitler hat mir meine Jugend geraubt“, sagt Triet-Wiedemann.

Im Keller versteckt sie sich vor dem Bombenhagel

Das Haus, in dem die 92-Jährige aufwuchs, steht noch. In der Jahnstraße nicht weit vom Stadtberger Rathaus entfernt. Als die Bomben fielen, versteckte sich die Familie in einem Bretterverschlag im Keller. Ihr Vater arbeitete bei der Post. Jeden Tag fuhr er mit dem Elektro-Fahrrad nach Augsburg. Auch nachdem die Tram zum ersten Mal in Stadtbergen hielt. Ob es heute noch eine Postfiliale in Stadtbergen gibt, will Triet-Wiedemann wissen und kennt die Antwort schon.

Doch das ist nicht das einzige, was sich verändert hat. Sie kennt das Rathaus noch als Armenhaus und das Grundstück gegenüber ihres Elternhauses als grüne Wiese. „Das alte Dorf sieht teilweise noch aus wie früher, aber im neuen Stadtbergen kenne ich mich nicht mehr aus“, sagt Triet-Wiedemann.

Ein paar Meter neben dem Elternhaus bleibt die 92-Jährige stehen. „Hier haben wir gewohnt, nachdem die Amerikaner in unser Haus eingezogen sind“, sagt sie und deutet auf das Gebäude nebenan. Von Zeit zu Zeit sei ihr Vater über den Gartenzaun gestiegen, um Salat oder Gemüse aus dem eigenen Garten zu stehlen. Sie selbst wagte es nur ein einziges Mal, ein Stück Butter aus dem Müll eines amerikanischen Quartiers zu stibitzen und wurde prompt ertappt. Ein prägendes Erlebnis – bis heute isst die 92-Jährige keine Butter.

Eine Limousine brachte die damals 18-Jährige in die Schweiz

Ein Zufall brachte Triet-Wiedemann kurz nach Kriegsende im Herbst 1945 in die Schweiz. Ein Botschafter machte auf der Durchreise bei ihrer Tante in Schwabhausen Halt und wollte die damals 18-Jährige gleich als Haushaltshilfe anstellen. Einige Wochen später, Triet-Wiedemann dachte schon nicht mehr daran, bog eine schwarze Limousine in den verwandtschaftlichen Hof. Der Chauffeur stieg aus und bat sie, einzusteigen. Zu Hause in Stadtbergen packte sie ihre Koffer, hinterließ dem Vater einen Zettel, verabschiedete sich hastig von ihrer Mutter und fuhr mit der Limousine in Richtung Schweiz. „Es hat mich lange beschäftigt, dass ich so plötzlich gegangen bin“, sagt Triet-Wiedemann.

Ihre Mutter sollte sie erst zwei Jahre später wiedersehen. Telefonate waren selten. „Es gab in der ganzen Jahnstraße nur ein Telefon“, erinnert sich Triet-Wiedemann. Anfangs habe sie daran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren. Doch das Leben in der Schweiz ging weiter. Sie lernte ihre große Liebe Hans kennen, heiratete und zog drei Kinder groß. Mittlerweile ist sie Ur-Oma, ihr Mann verstarb vor elf Jahren.

Doch die Verbindung nach Stadtbergen hielt ein Leben lang. Regelmäßig besuchte sie Bekannte. Ihr Bruder Adi wohnte bis vor eineinhalb Jahren im Elternhaus in der Jahnstraße. Mittlerweile lebt er im Altersheim. „Ich weiß nicht, wer jetzt im Haus wohnt“, sagt Triet-Wiedemann und wirft einen fragenden Blick in Richtung Fassade. Ihr graues Haar schimmert in der Sonne. Sie trägt es mit Stolz. Grau ist ihre Lieblingsfarbe. Ihr Leben und ihre Erinnerungen wirken dagegen umso bunter.

